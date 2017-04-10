Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Продлен срок приема заявлений в вузы и колледжи Азербайджана.

Об этом Report сообщили из Государственного экзаменационного центра.

Так, срок приема заявлений для абитуриентов, желающих поступить в вузы и ссузы на базе полного среднего образования по I-V группам специальностей, продлен до 23:59 часов 11 апреля.

Абитуриенты могут подтвердить электронные заявления до указанной даты. Для абитуриентов, которым следует утвердить заявления в Комиссиях по приему документов (КПД) или же для тех, кто не смог лично утвердить заявление по той или иной причине, КПД будет действовать 11 апреля с 09:00 до 17:00.

Не утвердившие электронные заявления абитуриенты не будут допущены к вступительному экзамену.