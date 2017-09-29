Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии прощания с Лютфи Заде - ОБНОВЛЕНО -2

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня для Азербайджана знаменательный день. Как сообщает Report, об этом заявил принявший участие в церемонии прощания с Лютфи Заде министр образования Микаил Джаббаров. Он сообщил, что Азербайджан гордится Лютфи Заде: "Он вписал свое имя в историю науки Азербайджана. Сейчас в Азербайджане подрастают новые Лютфи Заде. Азербайджанский народ очень хорошо осознает значимость образования".
***12:20
Президент Ильхам Алиев для участия в церемонии прощания со всемирно известным ученым, профессором Университета Калифорнии Лютфи Заде прибыл в основное здание Академии наук Азербайджана. Как сообщает Report, его сопровождают официальные лица правительства.
***11:03
Начинается церемония прощания с всемирно известным ученым, профессором Университета Калифорнии Лютфи Заде.
Как сообщает Report, его тело из мечети Гейдара было доставлено в основное здание Академии наук Азербайджана.
На церемонии принимают участие официальные лица государства и правительства, деятели науки и культуры, представители общественности и близкие покойного.
Л. Заде будет похоронен на I Аллее почетного захоронения.
Напомним, что профессор Университета Калифорнии, всемирно известный азербайджанский ученый, автор теории нечеткого множества и нечеткой логики Л. Заде родился 4 февраля 1921 года в Баку, а 6 сентября этого года на 96 году жизни скончался в штате Калифорния, США.
Его тело было доставлено в Баку прошлой ночью.
Aynur OsmanqızıАвтор новости
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