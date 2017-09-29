Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии прощания с Лютфи Заде - ОБНОВЛЕНО -2

© Report/ Orkhan Azim

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня для Азербайджана знаменательный день. Как сообщает Report, об этом заявил принявший участие в церемонии прощания с Лютфи Заде министр образования Микаил Джаббаров. Он сообщил, что Азербайджан гордится Лютфи Заде: "Он вписал свое имя в историю науки Азербайджана. Сейчас в Азербайджане подрастают новые Лютфи Заде. Азербайджанский народ очень хорошо осознает значимость образования".

***12:20

Президент Ильхам Алиев для участия в церемонии прощания со всемирно известным ученым, профессором Университета Калифорнии Лютфи Заде прибыл в основное здание Академии наук Азербайджана. Как сообщает Report, его сопровождают официальные лица правительства.

***11:03

Начинается церемония прощания с всемирно известным ученым, профессором Университета Калифорнии Лютфи Заде.

Как сообщает Report, его тело из мечети Гейдара было доставлено в основное здание Академии наук Азербайджана.

На церемонии принимают участие официальные лица государства и правительства, деятели науки и культуры, представители общественности и близкие покойного.

Л. Заде будет похоронен на I Аллее почетного захоронения.

Напомним, что профессор Университета Калифорнии, всемирно известный азербайджанский ученый, автор теории нечеткого множества и нечеткой логики Л. Заде родился 4 февраля 1921 года в Баку, а 6 сентября этого года на 96 году жизни скончался в штате Калифорния, США.

Его тело было доставлено в Баку прошлой ночью.