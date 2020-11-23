О нас
Report Georgia
Аудио новости

Перуанская газета пишет о преступлениях армян

Перуанская газета пишет о преступлениях армян Перуанская газета El Comercio опубликовала интервью с послом Азербайджана в Перу Мамедом Талыбовым об армяно-азербайджанском конфликте.
Нагорно-карабахский конфликт
23 ноября 2020 г. 08:29
Перуанская газета пишет о преступлениях армян

Перуанская газета El Comercio опубликовала интервью с послом Азербайджана в Перу Мамедом Талыбовым об армяно-азербайджанском конфликте.

Как передает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Мексике, посол рассказал об истории конфликта, отметив, что пятая часть международно признанных территорий, включая Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов, почти 30 лет была оккупирована Арменией.

М.Талыбов заявил, что Азербайджан всегда поддерживал урегулирование конфликта путем переговоров, но Армения всякий раз игнорировала резолюции Совета Безопасности ООН, призывающие к немедленному освобождению оккупированных территорий. Он отметил, что никаких результатов, проведенных в рамках переговоров, достигнуто не было.

Посол сказал, что после прихода к власти в Армении националистических сил в 2018 году, провокации против Азербайджана участились. В одной из них, Азербайджанская армия начала контрнаступление, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения, выполнить резолюции Совета Безопасности ООН и восстановить территориальную целостность страны.

Мамед Талыбов подчеркнул, что освобожденные азербайджанские города были полностью разрушены армянскими оккупантами в течение 30 лет, добавив, что Азербайджан обратится в международные суды в связи с грабежами, совершенным Арменией.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Peruvian newspaper writes about Armenian crimes
Версия на азербайджанском языке Erməni cinayətləri Perunun ən çox nəşr olunan qəzetində

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Доказательства участия наемников-террористов в войне против Азербайджана
ФотоДоказательства участия наемников-террористов в войне против Азербайджана
21 ноября 2020 г. 14:38
Азеристиликтеджхизат имеет долг в 18 млн манатов
"Азеристиликтеджхизат" имеет долг в 18 млн манатов
18 ноября 2020 г. 17:57
Азеристиликтеджхизат: С сегодняшнего дня началась подача тепла
"Азеристиликтеджхизат": С сегодняшнего дня началась подача тепла
18 ноября 2020 г. 17:49
На освобожденных территориях восстанавливается инфраструктура для телерадиовещания
На освобожденных территориях восстанавливается инфраструктура для телерадиовещания
18 ноября 2020 г. 16:24
Решение о практическом расширении TAP будет принято до середины 2021 года
Решение о практическом расширении TAP будет принято до середины 2021 года
18 ноября 2020 г. 14:51
Мурад Гейдаров: Поставки азербайджанского газа по TAP начнутся в конце года
Мурад Гейдаров: Поставки азербайджанского газа по TAP начнутся в конце года
18 ноября 2020 г. 12:30
Главный инфекционист: Нужно почаще проветривать помещение
Главный инфекционист: Нужно почаще проветривать помещение
18 ноября 2020 г. 11:30
Латвийский депутат: Армянская сторона вновь доказала, что она оккупант
Латвийский депутат: Армянская сторона вновь доказала, что она оккупант
17 ноября 2020 г. 13:17
Максим Курячий: Народ Азербайджана одержал победу над агрессором
Максим Курячий: Народ Азербайджана одержал победу над агрессором
16 ноября 2020 г. 11:50
Назначены коменданты освобожденных от оккупации районов
Назначены коменданты освобожденных от оккупации районов
12 ноября 2020 г. 17:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi