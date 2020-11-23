Перуанская газета пишет о преступлениях армян

Перуанская газета El Comercio опубликовала интервью с послом Азербайджана в Перу Мамедом Талыбовым об армяно-азербайджанском конфликте.

Перуанская газета El Comercio опубликовала интервью с послом Азербайджана в Перу Мамедом Талыбовым об армяно-азербайджанском конфликте.

Как передает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Мексике, посол рассказал об истории конфликта, отметив, что пятая часть международно признанных территорий, включая Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов, почти 30 лет была оккупирована Арменией.

М.Талыбов заявил, что Азербайджан всегда поддерживал урегулирование конфликта путем переговоров, но Армения всякий раз игнорировала резолюции Совета Безопасности ООН, призывающие к немедленному освобождению оккупированных территорий. Он отметил, что никаких результатов, проведенных в рамках переговоров, достигнуто не было.

Посол сказал, что после прихода к власти в Армении националистических сил в 2018 году, провокации против Азербайджана участились. В одной из них, Азербайджанская армия начала контрнаступление, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения, выполнить резолюции Совета Безопасности ООН и восстановить территориальную целостность страны.

Мамед Талыбов подчеркнул, что освобожденные азербайджанские города были полностью разрушены армянскими оккупантами в течение 30 лет, добавив, что Азербайджан обратится в международные суды в связи с грабежами, совершенным Арменией.