В Губе найдены двое медвежат - ВИДЕОРЕПОРТАЖ - ФОТО

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Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ В этом месяце сотрудники полиции нашли в Губе двух медвежат.

Как сообщает северное бюро Report, один из них был найден 3 мая, а другой сегодня в лесном массиве на краю дороги на территории села Гырыздехне дороги Губа-Хыналыг.

Медвежат отправили в Центр восстановления дикой природы и Реабилитационную клинику при Алтыагаджском национальном парке в Хызы министерства экологии и природных ресурсов. После обследования и лечения медвежат выпустят в дикую природу.