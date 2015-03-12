​Мастер, продолжающий традиции резьбы по дереву - ФОТО

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ На протяжении всей истории в Азербайджане традиционно существовали такие виды искусства, как резьба по дереву и камню, гравюра и др. Наглядным примером тому являются фигуры, изображенные нашими предками на камнях. Образцы этого искусства создавались на материалах из дерева, камня, кости и т.д.

Имран Керимов, который с детства занимается декоративно-прикладным искусством резьбы по дереву, в беседе с журналистом агентства Report сказал, что этому искусству он научился у своего отца.

Говоря о трудностях профессии, мастер отметил, что работать резьбой на каждом материале из дерева невозможно, так как материал портится и ломается: "Сначала нужно верно выбрать материал. Каждый узор необходимо переносить на дерево с особой нежностью и точностью. Это - трудное ремесло, требующее таланта, знаний, точности и терпения".