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    100 лет Азербайджанской полиции - ФОТОРЕПОРТАЖ

    © Report/Firi Salim

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Сегодня Азербайджанская полиция отмечает 100-летний юбилей.

    Report представляет фоторепортаж, подготовленный с торжественной церемонии по случаю юбилея.

    Отметим, что на церемонии приняли участие помощник президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам – заведующий отделом Фуад Алескеров, министр внутренних дел, генерал-полковник Рамиль Усубов и начальники Главного управления, управлений, отделов, подразделений МВД. 

    Помощник президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам – заведующий отделом Фуад Алескеров зачитал поздравительное письмо главы государства Ильхама Алиева. Затем с докладом выступил министр внутренних дел Рамиль Усубов и проинформировал о проделанной работе за последние 15 лет.

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