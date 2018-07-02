100 лет Азербайджанской полиции - ФОТОРЕПОРТАЖ

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Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Сегодня Азербайджанская полиция отмечает 100-летний юбилей.

Report представляет фоторепортаж, подготовленный с торжественной церемонии по случаю юбилея.

Отметим, что на церемонии приняли участие помощник президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам – заведующий отделом Фуад Алескеров, министр внутренних дел, генерал-полковник Рамиль Усубов и начальники Главного управления, управлений, отделов, подразделений МВД.

Помощник президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам – заведующий отделом Фуад Алескеров зачитал поздравительное письмо главы государства Ильхама Алиева. Затем с докладом выступил министр внутренних дел Рамиль Усубов и проинформировал о проделанной работе за последние 15 лет.