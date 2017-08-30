 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Издана посвященная Низами Гянджеви книга Евгения Бертельса

    Книга Евгений Бертельс. Великий азербайджанский поэт Низами представлена любителям наследия Низами
    © Mct.gov.az

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Издана посвященная великому азербайджанскому поэту Низами Гянджеви книга ученого-востоковеда Евгения Бертельса.

    Об этом Report заявили в отделе информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма.

    Изданная при поддержке министерства культуры и туризма книга "Евгений Бертельс. Великий азербайджанский поэт Низами" представлена любителям наследия Низами.

    Автор предисловия - народный писатель Эльчин, переводчик - З.Абдуллаев, научный редактор - Мамед Ариф Дадашзаде.

    Изданная издательством "Техсил" книга будет роздана находящимся в подчинении министерства культуры и туризма соответствующим структурам и массовым библиотекам.

    Отметим, что Евгений Бертельс (1890-1957) исследовал творчество таких видных личностей, как Наваи, Сади, Джами, Низами, Фирдовси и пр. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi