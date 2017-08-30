Издана посвященная Низами Гянджеви книга Евгения Бертельса

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Издана посвященная великому азербайджанскому поэту Низами Гянджеви книга ученого-востоковеда Евгения Бертельса.

Об этом Report заявили в отделе информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма.

Изданная при поддержке министерства культуры и туризма книга "Евгений Бертельс. Великий азербайджанский поэт Низами" представлена любителям наследия Низами.

Автор предисловия - народный писатель Эльчин, переводчик - З.Абдуллаев, научный редактор - Мамед Ариф Дадашзаде.

Изданная издательством "Техсил" книга будет роздана находящимся в подчинении министерства культуры и туризма соответствующим структурам и массовым библиотекам.

Отметим, что Евгений Бертельс (1890-1957) исследовал творчество таких видных личностей, как Наваи, Сади, Джами, Низами, Фирдовси и пр.