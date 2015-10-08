Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской автономной республики Васиф Талыбов подписал распоряжение о восстановлении и исследовании Гюлюстанской гробницы-мавзолея.

Как сообщает Report, распоряжением Нахчыванскму бюро Национальной академии наук Азербайджана вместе с государственным комитетом градостроения и архитектуры поручено проведение восстановительных работ Гюлюстанской гробницы-мавзолея на научных основах.

Согласно документу, Нахчыванское бюро НАНА должно создать исследовательскую группу "Гюлюстанская гробница-мавзолей".

Министерству культуры и туризма Нахчыванской автономной республики и специальной пограничной дивизии "Нахчыван" поручено провести необходимые меры для свободного посещения гробницы после ее восстановления.