 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Васиф Талыбов подписал распоряжение о восстановлении и исследовании Гюлюстанской гробницы-мавзолея

    Согласно документу, Нахчыванское бюро НАНА должно создать исследовательскую группу Гюлюстанская гробница-мавзолей

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской автономной республики Васиф Талыбов подписал распоряжение о восстановлении и исследовании Гюлюстанской гробницы-мавзолея.

    Как сообщает Report, распоряжением Нахчыванскму бюро Национальной академии наук Азербайджана вместе с государственным комитетом градостроения и архитектуры поручено проведение восстановительных работ Гюлюстанской гробницы-мавзолея на научных основах. 

    Согласно документу, Нахчыванское бюро НАНА должно создать исследовательскую группу "Гюлюстанская гробница-мавзолей".

    Министерству культуры и туризма Нахчыванской автономной республики и специальной пограничной дивизии "Нахчыван" поручено провести необходимые меры для свободного посещения гробницы после ее восстановления. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi