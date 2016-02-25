Сербская оперная певица исполнила "Элегию" в память жертв Ходжалинской трагедии - ВИДЕО

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанский культурный центр в Белграде при поддержке посольства Азербайджана в Сербии подготовил видеоклип, посвященный трагическим событиям в Ходжалы.

Как сообщили Report в Азербайджанском культурном центре в Сербии, в видеоклипе сербская оперная певица Наташа Йович, а также директор Азербайджанского культурного центра, профессор Академии Искусств Нови Сада Зарифа Ализаде исполнили произведение под названием "Элегия".

В видеоклипе дается информация о тех, кто совершил Ходжалинский геноцид, а также о погибших в этой трагедии.