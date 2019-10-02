Фестиваль европейских фильмов в Баку начался с показа кинокартины-обладателя премии "Оскар"

В Баку стартовал 10-ый Фестиваль европейских фильмов.

Как сообщает Report, кинофестиваль открылся показами двух фильмов: венгерской драмы "Сын Саула" и финского фильма "Последняя сделка" (One last deal).

Действие венгерского фильма-драмы "Сын Саула" происходит в 1944 году в концлагере Освенцим. Это первый полнометражный фильм режиссёра Ласло Немеша. Премьера фильма состоялась 15 мая 2015 года на Каннском кинофестивале, на котором он завоевал "Гран-при". В феврале 2016 года картина была удостоена премии "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке (выдвинутая от Венгрии, она вошла в шорт-лист из девяти картин, а затем в число пяти номинантов).

10-ый Фестиваль европейских фильмов пройдет в Баку со 2-го по 16-ое октября.

Напомним, на Фестивале европейских фильмов в этом году будут представлены фильмы из 14 стран Евросоюза, а также одна киноработа азербайджанского режиссера.

Вход на показ свободный.