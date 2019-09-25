В Баку стартует юбилейный Фестиваль европейских фильмов

"Азербайджан и страны ЕС - партнеры. Мы работаем над подписанием нового соглашения, и должны сотрудничать и работать над этим посредством сближения людей через культуры".

Как сообщает Report, об этом заявил глава представительства ЕС в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас на пресс-конференции по случаю 10-го ежегодного Фестиваля европейских фильмов в Баку.

По словам посла, предстоящий фестиваль станет очередным способом ознакомления азербайджанцев с европейской культурой.

"За 10 лет мы продемонстрировали азербайджанскому зрителю практически 150 европейских фильмов. В этом году наш фестиваль - юбилейный. В рамках него будут показаны 15 фильмов, режиссером одного из которых является азербайджанец. Кроме того, на фестиваль также приедут два режиссера из Германии и Латвии"-, сказал он.

К. Янкаускас подчеркнул, что на фестивале в этом году будут представлены фильмы из 14 стран Евросоюза, а также одна киноработа азербайджанского режиссера.

Посол также отметил важность культурных связей для достижения политических договоренностей.

В свою очередь, посол Нидерландов в Азербайджане Онно Керверс выразил уверенность, что фильмы, которые увидит бакинский зритель в ходе предстоящего кинофестиваля, дадут возможность увидеть и понять, насколько разнообразна европейская культура.

Отметим, 10-ый Фестиваль европейских фильмов пройдет в Баку с 2 по 16 октября.