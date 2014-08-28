В Азербайджане обнародованы правила финансирования НПО в области культуры

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Кабинет министров Азербайджана утвердил "Правила государственного финансирования мероприятий неправительственных организаций в области культуры".

Как сообщает Report, документ будет регулировать установление соответствующим органом исполнительной власти правил государственного финансирования мероприятий в сфере культуры, проводимых НПО, и государственное финансирование для осуществления проектов в области культуры, искусства, литературы, дизайна, архитектуры, музыки, хореографии, театра и цирка, кино, музеев и библиотек, изобразительного искусства и скульптуры, народного творчества, фольклора.

Согласно документу, проекты НПО в области культуры осуществляются посредством организации культурных и художественных мероприятий, творческих конкурсов, выставок, творческих вечеров, художественных и культурных презентаций, фестивалей, конференций и симпозиумов в целях пропаганды, агитации и развития азербайджанской культуры, национально-культурного наследия.

В то же время, к ним относятся также организация семинаров, тренингов, круглых столов, мероприятий по выявлению талантов среди населения в области культуры, развитию их творческих способностей, с целью эстетического, этического и духовного воспитания детей и молодежи.

Согласно правилам, средства на проведение культурных мероприятий НПО за счет государственного бюджета будут выделяться на основе грантового соглашения НПО с министерством культуры и туризма.

В целях поддержки деятельности НПО в области культуры ежегодно до 31 января министерством культуры и туризма устанавливаются соответствующие мероприятия. Список этих мероприятий и объявление о проведении конкурса среди НПО, желающих участвовать в данных мероприятиях, и условия конкурса будут опубликованы в течении трех рабочих дней на официальном сайте министерства. Отвечающие условиям конкурса проекты НПО будут представлены в Кабинет министров до 1 марта.

При этом заявления в связи с государственным финансированием предусмотренных мероприятий должны быть представлены в Министерство ежегодно до 1 мая текущего года.

Предложения о выделении средств на эти цели в следующем бюджетном году должны поступать в Министерство финансов до 1 июля текущего года.

Расходы в связи с мероприятиями НПО в сфере культуры будут финансироваться из средств, предусмотренных государственным бюджетом для централизованных расходов министерства культуры и туризма в этих целях.

Отчет о мероприятиях НПО в сфере культуры, в том числе о расходовании выделенных финансовых средств, предоставляется министерству в форме и порядке, установленных в условиях конкурса.