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    На чемпионате мира по мини-футболу определились первые участники 1/4 финала

    Россия разгромила соперника, а Парагвай победил в серии пенальти

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ На чемпионате мира по мини-футболу в Колумбии определились первые участники 1/4 финала.

    Как сообщает Report, ими стали сборные Парагвая и России.

    В 1/8 финала Парагвай победил сборную страны-организатора в серии пенальти - 3:2. В очередном туре его соперником будет победитель пары Бразилия - Иран. 

    Россия разгромила Вьетнам со счетом 7:0. В 1/4 финала Россия встретится с победителем матча Испания - Казахстан.

    Отметим, что в других матчах 1/8 финала будут бороться Аргентина - Украина, Италия - Египет, Португалия - Коста-Рика, Азербайджан - Тайланд. 

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