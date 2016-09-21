На чемпионате мира по мини-футболу определились первые участники 1/4 финала

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ На чемпионате мира по мини-футболу в Колумбии определились первые участники 1/4 финала.

Как сообщает Report, ими стали сборные Парагвая и России.

В 1/8 финала Парагвай победил сборную страны-организатора в серии пенальти - 3:2. В очередном туре его соперником будет победитель пары Бразилия - Иран.

Россия разгромила Вьетнам со счетом 7:0. В 1/4 финала Россия встретится с победителем матча Испания - Казахстан.

Отметим, что в других матчах 1/8 финала будут бороться Аргентина - Украина, Италия - Египет, Португалия - Коста-Рика, Азербайджан - Тайланд.