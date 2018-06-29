Игрок сборной Азербайджана по футзалу перешел во французский клуб

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Игрок сборной Азербайджана по футзалу и клуба "Араз" Эдуардо Боргес принял новое решение в связи со своей карьерой.

Как сообщает Report, член сборной поделился на своей странице в Facebook информацией, что очередной сезон проведет в чемпионате Франции. Защитник, контракт с "Аразом" которого истек в мае, договорился с клубом Acces Futsal.

Отметим, что Эдуардо Боргес носит форму сборной Азербайджана с 2013 года. Он трижды выступал в финале чемпионата Европы и один раз чемпионата мира.