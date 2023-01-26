Сегодня исполняется 31 год со дня операции "Дашалты"

Сегодня исполняется 31 год со дня проведения азербайджанской армией операции "Дашалты".

Сегодня исполняется 31 год со дня проведения азербайджанской армией операции "Дашалты".

Report напоминает, что операция, целью которой было освобождение села Дашалты, началась 25 января 1992 года и завершилась неудачей вечером 26 января.

Для ее проведения было выделено 200 солдат из Шиховского батальона. Руководство операцией осуществлял бывший министр обороны Таджеддин Мехтиев.

Согласно первому плану, взвод должен был пройти через село Нябиляр, подняться на высоту Кызылкая и оттуда перерезать дорогу, ведущую из Дашалты в село Сигнах. Согласно второму плану, взвод должен был перекрыть дорогу, ведущую из Дашалты в село Шушакянд.

Неблагоприятные погодные условия, отсутствие связи между взводами, утечка секретной информации о ходе операции, а также предательство проводников привели к неудачному завершению операции.

Вошедший в Дашалты взвод попал в засаду. Остальные взводы также понесли потери и вынуждены были отступить.

В ходе неудачной операции азербайджанская армия потеряла 90 человек. Армяне также понесли потери, во время боя было уничтожено 80 армянских солдат.

В результате успешных контрнаступательных операций, проведенных азербайджанской армией, начиная с 27 сентября 2020 года, были освобождены земли, которые Армения удерживала под оккупацией долгие годы.

9 ноября 2020 года азербайджанская армия освободила село Дашалты, которое с 1991 года находилось под контролем армянских вооруженных формирований. Спустя 28 лет наступило возмездие за операцию "Дашалты".

После освобождения на некогда оккупированных азербайджанских землях были обнаружены массовые захоронения. Одно из этих захоронений было обнаружено 17 февраля 2021 года на территории села Дашалты, оттуда были извлечены останки 7 человек.

В результате грубого нарушения вооруженными силами Армении Женевских конвенций в 1988-1994 годах без вести пропали 3890 человек. Из них 3171 - военнослужащий, а 719 - гражданские лица. Имеются сведения о взятии в плен 872 пропавших без вести. Из 1480 освобожденных из плена 378 были военнослужащими, 1102 - гражданскими лицами. Среди гражданских лиц 224 ребенка, 357 женщин, 225 стариков. Из 552 погибших в плену 447 мужчин и 105 - женщин.

Массовые захоронения людей, расстрелянных со связанными руками и ногами, обнаруженные на территории села Дашалты, являются прямым доказательством совершенных армянами военных преступлений.

Президент Ильхам Алиев посетил село Дашалты 16 марта 2021 года. Глава государства сообщил, что наша армия поднялась из села Дашалты, преодолела крутые скалы и вошла в Шушу.

21 апреля 2022 года в селе Дашалты Шушинского района глава государства ознакомился со строительством автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша. В тот же день президент Ильхам Алиев дал поручение по восстановлению села.

7 ноября 2021 года президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева заложили фундамент мечети в селе Дашалты.