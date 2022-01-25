Сегодня исполняется 30 лет со дня операции "Дашалты"

Сегодня исполняется 30 лет со дня операции "Дашалты", завершившейся неудачей Азербайджанской армии.

Сегодня исполняется 30 лет со дня операции "Дашалты", завершившейся неудачей Азербайджанской армии.

Report напоминает, что операция, целью которой было освобождение села Дашалты, продлилась с 25 по 26 января 1992 года.

Для ее проведения было выделено 200 солдат из Шиховского батальона. Руководство операцией осуществлял бывший министр обороны Таджеддин Мехтиев.

Согласно первому плану, взвод должен был пройти через село Нябиляр, подняться на высоту Кызылкая и оттуда перерезать дорогу, ведущую из Дашалты в село Сигнах. Согласно второму плану, взвод должен был перекрыть дорогу, ведущую из Дашалты в село Шушакянд.

Неблагоприятные погодные условия, отсутствие связи между взводами, утечка секретной информации о ходе операции, а также предательство проводников привели к неудачному завершению операции.

Вошедший в Дашалты взвод попал в засаду. Остальные взводы также понесли потери и вынуждены были отступить.

В ходе неудачной операции Азербайджанская армия потеряла 90 человек. Армяне также понесли потери, во время боя было уничтожено 80 армянских солдат.

9 ноября 2020 года Азербайджанская армия освободила село Дашалты, которое с 1991 года находилось под контролем армянских вооруженных формирований.

Президент Ильхам Алиев посетил село Дашалты 16 марта 2021 года. Глава государства сообщил, что наша армия поднялась из села Дашалты, преодолела скалы и вошла в Шушу. В тот же день президент Ильхам Алиев дал поручение восстановить село.

7 ноября 2021 года главнокомандующий Азербайджана и первая леди Мехрибан Алиева заложили фундамент мечети в селе Дашалты.