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Питер Тейс: Необходимо немедленно оказать давление на Ереван

Питер Тейс: Необходимо немедленно оказать давление на Ереван "Армения продолжает совершать вооруженные провокации на международно признанной границе [Азербайджана и Армении]. Правительства европейских стран, государств Азии и Северной Америки, а также руководство ООН должны призвать армянские власти к совести и ост
Карабах
29 июля 2021 г. 12:36
Питер Тейс: Необходимо немедленно оказать давление на Ереван

"Армения продолжает совершать вооруженные провокации на международно признанной границе [Азербайджана и Армении]. Правительства европейских стран, государств Азии и Северной Америки, а также руководство ООН должны призвать армянские власти к совести и остановить их чудовищные действия".

Об этом Report заявил американский политолог, эксперт в области международных отношений Питер Тейс, комментируя напряженность на азербайджано-армянской границе в направлении Кельбаджара.

"Армения должна предоставить все карты минных полей на суверенной территории Азербайджана. Для международного сообщества неприемлемо закрывать глаза на то, что Ереван нарушает режим прекращения огня и убивает ни в чем не повинных граждан Азербайджана", - отметил Тейс.

По словам политолога, Армения вынуждена выполнить все пункты трехстороннего соглашения, подписанного в ноябре прошлого года: "Ереван за последние примерно тридцать лет игнорировал международные соглашения, которые подписывали армянские лидеры. Армения дошла до той точки, когда обман по отношению к соседним странам неприемлем. Армении придется, поджав хвост, выполнять условия международных соглашений", - подчеркнул Тейс.

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Версия на английском языке Peter Tase urges world community to stop Armenia's heinous acts
Версия на азербайджанском языке Piter Teys: "Rəsmi İrəvana dərhal təzyiq göstərilməlidir"

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