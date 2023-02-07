Нуно Кейрос: ПРООН рад быть частью проекта по разминированию освобожденных территорий

ПРООН рад быть частью проекта по разминированию освобожденных территорий Азербайджана.

ПРООН рад быть частью проекта по разминированию освобожденных территорий Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом исполняющий обязанности постоянного представителя Программы развития ООН (ПРООН) в Азербайджане Нуно Кейрос заявил журналистам в Шуше.

По его словам, благодаря финансовой поддержке Европейского союза в размере 4,25 млн евро, больше 33 000 семей получать пользу от проекта по "Поддержке расширения возможностей Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) по безопасному возвращению бывших вынужденных беженцев".

"Это наше общее обязательство - работать вместе во имя возвращения сюда вынужденных переселенцев", - отметил Нуно Кейрос.

Также по его словам, запланированная в рамках проекта женская команда по разминированию станет первой в Азербайджане и одной из первых во всем мире.