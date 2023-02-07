Представитель ПРООН: Мины препятствуют безопасному возвращению внутренне перемещенных лиц в свои дома

Как сообщает Report, об этом исполняющий обязанности постоянного представителя Программы развития ООН (ПРООН) в Азербайджане Нуно Кейрос заявил в Шуше на конференции по разминированию.

Наземные мины и другие взрывоопасные боеприпасы препятствуют безопасному возвращению внутренне перемещенных лиц, затрудняя им доступ к своим домам и сельскохозяйственным угодьям, тем самым лишая их возможности восстановить свою жизнь.

Как сообщает Report, об этом исполняющий обязанности постоянного представителя Программы развития ООН (ПРООН) в Азербайджане Нуно Кейрос заявил в Шуше на конференции по разминированию.

"Вот почему гуманитарное разминирование является очень важной частью сотрудничества ПРООН с Азербайджаном и одним из основных приоритетов, которые мы разделяем и над которыми работаем вместе с правительством страны", -заявил Н. Кейрос.

Он отметил, что ПРООН гордится долгосрочным партнерством с Агентством по разминированию Азербайджанской Республики.

По его словам, ПРООН намерена и далее поддерживать ANAMA в обучении, оснащении и развертывании групп экстренного реагирования для обнаружения и уничтожения мин и неразорвавшихся боеприпасов.