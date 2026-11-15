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    НПЗ STAR в Турции произвел в сентябре более 25 тыс. тонн сжиженного газа

    Энергетика
    • 15 ноября, 2026
    • 07:53
    НПЗ STAR в Турции произвел в сентябре более 25 тыс. тонн сжиженного газа

    На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) STAR, принадлежащем Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции, в сентябре текущего года произведено около 25 385 тонн сжиженного нефтяного газа (LPG).

    Как сообщает Report со ссылкой на Управление по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK), это на 2,4%, или 625 тонн, меньше по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года.

    Согласно отчету, общий объем чистого производства LPG на нефтеперерабатывающих заводах Турции в сентябре составил 108 013 тонн, что на 6 516 тонн, или 6,4%, больше показателя сентября прошлого года.

    Напомним, что НПЗ STAR был открыт 19 октября 2018 года, а его строительство началось 5 октября 2011 года. С сентября 2019 года предприятие работает на полную мощность.

    Годовая мощность завода по переработке сырой нефти составляет 13 млн тонн. Предприятие способно перерабатывать нефть сортов Urals, Azeri Light и Kirkuk.

    Основными видами продукции завода являются дизельное топливо (4,8 млн тонн), авиационное топливо, нафта (1,6 млн тонн), сжиженный нефтяной газ, смешанный ксилол и нефтяной кокс.

    STAR стал первым предприятием в Турции, получившим сертификат стимулирования стратегических инвестиций.

    Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) STAR Управление по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK)
    STAR NEZ Türkiyədə sentyabrda 25 min tondan çox LPG istehsal edib
    MiniBoss
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