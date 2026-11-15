НПЗ STAR в Турции произвел в сентябре более 25 тыс. тонн сжиженного газа

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) STAR, принадлежащем Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции, в сентябре текущего года произведено около 25 385 тонн сжиженного нефтяного газа (LPG).

Как сообщает Report со ссылкой на Управление по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK), это на 2,4%, или 625 тонн, меньше по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года.

Согласно отчету, общий объем чистого производства LPG на нефтеперерабатывающих заводах Турции в сентябре составил 108 013 тонн, что на 6 516 тонн, или 6,4%, больше показателя сентября прошлого года.

Напомним, что НПЗ STAR был открыт 19 октября 2018 года, а его строительство началось 5 октября 2011 года. С сентября 2019 года предприятие работает на полную мощность.

Годовая мощность завода по переработке сырой нефти составляет 13 млн тонн. Предприятие способно перерабатывать нефть сортов Urals, Azeri Light и Kirkuk.

Основными видами продукции завода являются дизельное топливо (4,8 млн тонн), авиационное топливо, нафта (1,6 млн тонн), сжиженный нефтяной газ, смешанный ксилол и нефтяной кокс.

STAR стал первым предприятием в Турции, получившим сертификат стимулирования стратегических инвестиций.