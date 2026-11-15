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    В аэропорту Майами столкнулись два самолета

    Другие страны
    • 15 ноября, 2026
    • 08:58
    В аэропорту Майами столкнулись два самолета

    Грузовой самолет Boeing 767 американской компании UPS и пассажирский Boeing 737 авиакомпании Copa Airlines столкнулись во время руления в международном аэропорту Майами.

    Как передает Report со ссылкой на CBS News, инцидент произошел на пересечении двух рулежных дорожек.

    По предварительным данным, в результате столкновения никто не пострадал.

    Директор по коммуникациям аэропорта Грег Чин сообщил, что происшествие не повлияло на работу воздушной гавани.

    Самолеты Соединенные Штаты Америки (США)
    Mayami hava limanında iki təyyarə toqquşub
    44 filmi
    MiniBoss

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