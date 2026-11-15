В аэропорту Майами столкнулись два самолета
Другие страны
- 15 ноября, 2026
- 08:58
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Грузовой самолет Boeing 767 американской компании UPS и пассажирский Boeing 737 авиакомпании Copa Airlines столкнулись во время руления в международном аэропорту Майами.
Как передает Report со ссылкой на CBS News, инцидент произошел на пересечении двух рулежных дорожек.
По предварительным данным, в результате столкновения никто не пострадал.
Директор по коммуникациям аэропорта Грег Чин сообщил, что происшествие не повлияло на работу воздушной гавани.
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