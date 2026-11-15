В аэропорту Майами столкнулись два самолета

Грузовой самолет Boeing 767 американской компании UPS и пассажирский Boeing 737 авиакомпании Copa Airlines столкнулись во время руления в международном аэропорту Майами.

Как передает Report со ссылкой на CBS News, инцидент произошел на пересечении двух рулежных дорожек.

По предварительным данным, в результате столкновения никто не пострадал.

Директор по коммуникациям аэропорта Грег Чин сообщил, что происшествие не повлияло на работу воздушной гавани.