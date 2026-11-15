В США назвали виновника общенационального сбоя в авиасообщении

Причиной сбоя в авиасообщении, из-за которого на четыре часа самолетам запретили вылетать из всех аэропортов страны, стали работы по замене медных кабелей на оптоволокно на одном из объектов Федерального управления гражданской авиации (FAA).

Как передает Report со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ), об этом заявил министр транспорта США Шон Даффи.

Он возложил ответственность на подрядчика - компанию L3Harris, которая, по его словам, либо установила неисправный маршрутизатор, либо "плохо выполняла свою работу".

"Сейчас мы пытаемся выяснить, имела ли место некомпетентность. Честно говоря, мы намерены привлечь виновных к ответственности",- сказал Даффи.

По словам министра, работы, которые L3Harris проводила в пятницу, представляли собой плановое обслуживание, которое не должно было привести к серьезным помехам. Однако после замены маршрутизатора устройство начало непрерывно отправлять запросы на соединение другим узлам системы управления полетами - примерно по тысяче штук каждые 4–5 секунд. Из-за этого возникли сбои в радиосвязи с самолетами и передаче данных с радаров.

L3Harris сотрудничает с FAA на протяжении десятилетий, отмечает WSJ. В компании заявили, что содействуют внутреннему расследованию.

"L3Harris со всей серьезностью относится к общенациональному запрету на вылеты и его последствиям для путешественников, авиакомпаний и работы управления воздушным движением",- сообщили в организации.