КСИР атаковал беспилотниками базу США в Бахрейне – Обновлено

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил об атаке шести беспилотников на радар системы противовоздушной обороны американской вертолетной базы в Бахрейне.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Fars, удар по радиолокационной станции нанесли шесть беспилотников Воздушно-космических сил КСИР.

По утверждению иранской стороны, беспилотники точно поразили намеченные цели, а звуки взрывов были слышны в различных районах Бахрейна.

КСИР также заявил о провале операции США, проводимой под предлогом сопровождения нефтяных перевозок через Ормузский пролив.

В заявлении корпуса подчеркивается, что Ормузский пролив остается закрытым. КСИР предупредил, что на любое военное вмешательство США последует еще более жесткий ответ.

08:19

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удар по американской военной базе в Бахрейне.

Как сообщает Report, об этом информирует агентство Fars.

"В ответ на действия США КСИР спланировал и осуществил успешные атаки на американскую базу в Бахрейне", - говорится в материале агентства, подготовленном по результатам журналистского расследования.

Ранее зарубежные СМИ сообщали о приведении систем противовоздушной обороны Бахрейна в состояние повышенной готовности и включении сирен воздушной тревоги.