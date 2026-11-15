КСИР атаковал беспилотниками базу США в Бахрейне – Обновлено
- 15 ноября, 2026
- 08:29
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Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил об атаке шести беспилотников на радар системы противовоздушной обороны американской вертолетной базы в Бахрейне.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство Fars, удар по радиолокационной станции нанесли шесть беспилотников Воздушно-космических сил КСИР.
По утверждению иранской стороны, беспилотники точно поразили намеченные цели, а звуки взрывов были слышны в различных районах Бахрейна.
КСИР также заявил о провале операции США, проводимой под предлогом сопровождения нефтяных перевозок через Ормузский пролив.
В заявлении корпуса подчеркивается, что Ормузский пролив остается закрытым. КСИР предупредил, что на любое военное вмешательство США последует еще более жесткий ответ.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удар по американской военной базе в Бахрейне.
Как сообщает Report, об этом информирует агентство Fars.
"В ответ на действия США КСИР спланировал и осуществил успешные атаки на американскую базу в Бахрейне", - говорится в материале агентства, подготовленном по результатам журналистского расследования.
Ранее зарубежные СМИ сообщали о приведении систем противовоздушной обороны Бахрейна в состояние повышенной готовности и включении сирен воздушной тревоги.