SEPAH ABŞ-nin Bəhreyndəki bazasına PUA hücumu edib – Yenilənib
- 15 noyabr, 2026
- 08:27
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
İran İnqilab Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) ABŞ-nin Bəhreyndəki helikopter bazasının hava hücumundan müdafiə radarına altı PUA ilə hücum edib.
"Report" "Fars" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, SEPAH-ın Aerokosmik Qüvvələrinə məxsus altı PUA radar qurğusuna zərbə endirib.
PUA-ların hədəflərə dəqiq zərbələr endirdiyi və partlayış səslərinin Bəhreynin müxtəlif ərazilərində eşidildiyi iddia olunub.
SEPAH həmçinin ABŞ-nin Hörmüz boğazında neft daşımalarını müşayiət etmək adı altında həyata keçirdiyi əməliyyatın uğursuzluğa düçar olduğunu bəyan edib.
SEPAH-ın bəyanatında Hörmüz boğazının bağlı olduğu vurğulanıb və ABŞ-nin istənilən hərbi müdaxiləsinə daha sərt cavab veriləcəyi bildirilib.
İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) ABŞ-nin Bəhreyndəki hərbi bazasına hücum edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barərə "Fars" agentliyi məlumat yayıb.
"SEPAH Amerika addımlarına cavab olaraq, bu ölkənin Bəhreyndəki bazasına uğurlu hücumlar planlaşdırıb və həyata keçirib", - agentliyin müxbirinin apardığı araşdırmadan məlum olur.
Daha əvvəl xarici mediada Bəhreyndə hava hücumundan müdafiə sistemlərinin hazır vəziyyətə gətirilməsi və sirenlərin səsləndirməsi ilə bağlı xəbərlər yayılıb. Dağıntı və insan itkisi barədə məlumat yoxdur.