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    В Эгейском море произошло землетрясение

    В регионе
    • 15 ноября, 2026
    • 07:15
    В Эгейском море произошло землетрясение

    В Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 3,8.

    Как сообщает Report, об этом информирует Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

    Эпицентр подземных толчков находился в заливе Гекова, в 13 км от турецкой провинции Мугла.

    Очаг землетрясения залегал на глубине 8,29 км.

    Напомним, что накануне землетрясения также были зафиксированы у побережья Турции в Мраморном и Средиземном морях.

    Эгейское море Землетрясение
    Egey dənizində zəlzələ olub
    44 filmi
    44 filmi

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