В Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 3,8.

Как сообщает Report, об этом информирует Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

Эпицентр подземных толчков находился в заливе Гекова, в 13 км от турецкой провинции Мугла.

Очаг землетрясения залегал на глубине 8,29 км.

Напомним, что накануне землетрясения также были зафиксированы у побережья Турции в Мраморном и Средиземном морях.