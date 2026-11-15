В Эгейском море произошло землетрясение
В регионе
- 15 ноября, 2026
- 07:15
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В Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 3,8.
Как сообщает Report, об этом информирует Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).
Эпицентр подземных толчков находился в заливе Гекова, в 13 км от турецкой провинции Мугла.
Очаг землетрясения залегал на глубине 8,29 км.
Напомним, что накануне землетрясения также были зафиксированы у побережья Турции в Мраморном и Средиземном морях.
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