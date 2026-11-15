Egey dənizində zəlzələ olub
Region
- 15 noyabr, 2026
- 07:09
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Egey dənizində 3,8 maqnitudalı zəlzələ olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması İdarəsi (AFAD) məlumat yayıb.
Zəlzələnin episentri Muğladan 13 km aralıda, Göyova körfəzindədir.
Yerlatı təkanların ocağı 8.29 km dərinlikdə olub.
Xatırladaq ki, dünən Mərmərə və Aralıq dənizinin Türkiyə sahillərində də zəlzələlər baş verib.
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