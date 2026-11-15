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    Egey dənizində zəlzələ olub

    Region
    • 15 noyabr, 2026
    • 07:09
    Egey dənizində zəlzələ olub

    Egey dənizində 3,8 maqnitudalı zəlzələ olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması İdarəsi (AFAD) məlumat yayıb.

    Zəlzələnin episentri Muğladan 13 km aralıda, Göyova körfəzindədir.

    Yerlatı təkanların ocağı 8.29 km dərinlikdə olub.

    Xatırladaq ki, dünən Mərmərə və Aralıq dənizinin Türkiyə sahillərində də zəlzələlər baş verib.

    Zəlzələ Türkiyə Fövqəladə Halların İdarə olunması Agentliyi (AFAD) Egey dənizi
    В Эгейском море произошло землетрясение
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