Президент Филиппин заявил об угрозах для стран АСЕАН из-за ситуации на Ближнем Востоке

Обострение ситуации на Ближнем Востоке создало угрозу безопасности граждан стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и привело к перебоям в транспортном сообщении и поставках энергоресурсов и продовольствия.

Как передает Report со ссылкой на Philippine News Agency (PNA), об этом заявил президент Филиппин Фердинанд Маркос - младший на церемонии открытия 49-го саммита АСЕАН в Маниле.

Глава государства назвал геополитическую напряженность и экономическую неопределенность одними из главных вызовов, стоящих перед странами Юго-Восточной Азии.

"Ранее в этом году, на 48-м саммите АСЕАН в Себу, мы столкнулись с этой реальностью: события на Ближнем Востоке поставили под угрозу безопасность граждан стран АСЕАН, а также нарушили транспортное сообщение, поставки энергоносителей и продовольствия", - отметил Маркос.

По его словам, на фоне обострения ситуации в регионе лидеры стран объединения даже рассматривали возможность переноса предыдущего саммита, чтобы сосредоточиться на решении неотложных внутренних проблем.

"Однако в ходе консультаций мы пришли к единому мнению: именно сейчас АСЕАН должна сплотиться, чтобы выработать решительный ответ", - подчеркнул президент Филиппин.