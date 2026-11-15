Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Президент Филиппин заявил об угрозах для стран АСЕАН из-за ситуации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    • 15 ноября, 2026
    • 08:46
    Президент Филиппин заявил об угрозах для стран АСЕАН из-за ситуации на Ближнем Востоке

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке создало угрозу безопасности граждан стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и привело к перебоям в транспортном сообщении и поставках энергоресурсов и продовольствия.

    Как передает Report со ссылкой на Philippine News Agency (PNA), об этом заявил президент Филиппин Фердинанд Маркос - младший на церемонии открытия 49-го саммита АСЕАН в Маниле.

    Глава государства назвал геополитическую напряженность и экономическую неопределенность одними из главных вызовов, стоящих перед странами Юго-Восточной Азии.

    "Ранее в этом году, на 48-м саммите АСЕАН в Себу, мы столкнулись с этой реальностью: события на Ближнем Востоке поставили под угрозу безопасность граждан стран АСЕАН, а также нарушили транспортное сообщение, поставки энергоносителей и продовольствия", - отметил Маркос.

    По его словам, на фоне обострения ситуации в регионе лидеры стран объединения даже рассматривали возможность переноса предыдущего саммита, чтобы сосредоточиться на решении неотложных внутренних проблем.

    "Однако в ходе консультаций мы пришли к единому мнению: именно сейчас АСЕАН должна сплотиться, чтобы выработать решительный ответ", - подчеркнул президент Филиппин.

    Фердинанд Маркос - младший АСЕАН Эскалация на Ближнем Востоке
    Filippin Prezidenti: Yaxın Şərqdəki hadisələr ASEAN ölkələri üçün təhlükə yaradıb
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