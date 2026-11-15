Дизельное топливо в США впервые за два месяца подешевело ниже $6 за галлон

Средняя стоимость дизельного топлива в США впервые за два месяца опустилась ниже $6 за галлон (3,785 литра).

Как передает Report, об этом сообщил руководитель отдела анализа нефтяного рынка сервиса GasBuddy Патрик Де Хаан.

По его данным, 14 ноября средняя цена дизельного топлива в стране снизилась до $5,99 за галлон.

В то же время Американская автомобильная ассоциация (AAA) приводит несколько более высокую оценку. Согласно ее данным, средняя стоимость дизельного топлива в США составляет $6,04 за галлон.