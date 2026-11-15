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    Дизельное топливо в США впервые за два месяца подешевело ниже $6 за галлон

    Другие страны
    • 15 ноября, 2026
    • 06:49
    Дизельное топливо в США впервые за два месяца подешевело ниже $6 за галлон

    Средняя стоимость дизельного топлива в США впервые за два месяца опустилась ниже $6 за галлон (3,785 литра).

    Как передает Report, об этом сообщил руководитель отдела анализа нефтяного рынка сервиса GasBuddy Патрик Де Хаан.

    По его данным, 14 ноября средняя цена дизельного топлива в стране снизилась до $5,99 за галлон.

    В то же время Американская автомобильная ассоциация (AAA) приводит несколько более высокую оценку. Согласно ее данным, средняя стоимость дизельного топлива в США составляет $6,04 за галлон.

    Дизельное топливо Соединенные Штаты Америки (США)
    ABŞ-də dizel iki ayda ilk dəfə ucuzlaşıb
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