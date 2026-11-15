ABŞ-də dizel iki ayda ilk dəfə ucuzlaşıb
Digər ölkələr
- 15 noyabr, 2026
- 06:56
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ABŞ-də dizel yanacağının orta qiyməti iki ayda ilk dəfə olaraq bir qallon (3,785 litr) üçün 6 dollardan aşağı enib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "GasBuddy" xidmətinin neft bazarı təhlili şöbəsinin rəhbəri Patrik De Haan bildirib.
Onun məlumatına görə, noyabrın 14-də ölkədə dizel yanacağının orta qiyməti bir qallon üçün 5,99 dollara qədər azalıb.
Eyni zamanda, Amerika Avtomobil Assosiasiyası (AAA) bir qədər daha yüksək qiymətləndirmə təqdim edir. Onun məlumatına görə, ABŞ-də dizel yanacağının orta qiyməti bir qallon üçün 6,04 dollardır.
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