İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    ABŞ-də dizel iki ayda ilk dəfə ucuzlaşıb

    Digər ölkələr
    • 15 noyabr, 2026
    • 06:56
    ABŞ-də dizel iki ayda ilk dəfə ucuzlaşıb

    ABŞ-də dizel yanacağının orta qiyməti iki ayda ilk dəfə olaraq bir qallon (3,785 litr) üçün 6 dollardan aşağı enib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "GasBuddy" xidmətinin neft bazarı təhlili şöbəsinin rəhbəri Patrik De Haan bildirib.

    Onun məlumatına görə, noyabrın 14-də ölkədə dizel yanacağının orta qiyməti bir qallon üçün 5,99 dollara qədər azalıb.

    Eyni zamanda, Amerika Avtomobil Assosiasiyası (AAA) bir qədər daha yüksək qiymətləndirmə təqdim edir. Onun məlumatına görə, ABŞ-də dizel yanacağının orta qiyməti bir qallon üçün 6,04 dollardır.

    Dizel yanacağı Ucuzlaşma Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Дизельное топливо в США впервые за два месяца подешевело ниже $6 за галлон
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    07:20
    İranda aşan avtobusda 11 nəfər ölüb, 19 nəfər yaralanıb – Yenilənib
    Region
    07:09
    Egey dənizində zəlzələ olub
    Region
    06:56
    ABŞ-də dizel iki ayda ilk dəfə ucuzlaşıb
    Digər ölkələr
    06:24
    Səudiyyə Ərəbistanı səmasında husilərin raket və PUA-ları vurulub
    Digər ölkələr
    05:24
    Şotlandiyada minlərlə insan Sİ üçün data-mərkəzlərin tikintisinə qarşıdır
    Digər ölkələr
    05:05
    Muğlada avtomobil elektrik dirəyinə çırpılıb, ölən və yaralananlar var
    Region
    04:33
    Foto
    INL: Qərbi Balkanın cinayət şəbəkələri ABŞ vətəndaşları üçün təhlükə yaradır
    Digər ölkələr
    04:02
    "Bitcoin" və "Ethereum" kəskin ucuzlaşıb
    Maliyyə
    03:59
    İstanbul hava limanında sərnişinin baqajından 12,8 kq narkotik aşkarlanıb
    Region
    Bütün Xəbər Lenti