В Саудовской Аравии сбили две баллистические ракеты и два беспилотника

Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили две баллистические ракеты, выпущенные хуситами в направлении Эр-Рияда, и два беспилотника на востоке страны.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель коалиции Турки аль-Малики в соцсети X.

"Силы ПВО перехватили и уничтожили две баллистические ракеты, выпущенные хуситами в направлении Эр-Рияда", - говорится в заявлении.

Незадолго до этого в саудовской столице была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, коалиция сообщила об уничтожении двух беспилотников в восточной части королевства.

Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.

التحالف: الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض. https://t.co/95NUYNoKlk — المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) November 15, 2026