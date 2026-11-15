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    В Саудовской Аравии сбили две баллистические ракеты и два беспилотника

    Другие страны
    • 15 ноября, 2026
    • 06:17
    В Саудовской Аравии сбили две баллистические ракеты и два беспилотника

    Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили две баллистические ракеты, выпущенные хуситами в направлении Эр-Рияда, и два беспилотника на востоке страны.

    Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель коалиции Турки аль-Малики в соцсети X.

    "Силы ПВО перехватили и уничтожили две баллистические ракеты, выпущенные хуситами в направлении Эр-Рияда", - говорится в заявлении.

    Незадолго до этого в саудовской столице была объявлена воздушная тревога.

    Кроме того, коалиция сообщила об уничтожении двух беспилотников в восточной части королевства.

    Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.

    Турки аль-Малики Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Перехват ракеты Саудовская Аравия
    Səudiyyə Ərəbistanı səmasında husilərin raket və PUA-ları vurulub
    44 filmi
    44 filmi

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