В Саудовской Аравии сбили две баллистические ракеты и два беспилотника
- 15 ноября, 2026
- 06:17
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Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили две баллистические ракеты, выпущенные хуситами в направлении Эр-Рияда, и два беспилотника на востоке страны.
Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель коалиции Турки аль-Малики в соцсети X.
"Силы ПВО перехватили и уничтожили две баллистические ракеты, выпущенные хуситами в направлении Эр-Рияда", - говорится в заявлении.
Незадолго до этого в саудовской столице была объявлена воздушная тревога.
Кроме того, коалиция сообщила об уничтожении двух беспилотников в восточной части королевства.
Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.
التحالف: الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض. https://t.co/95NUYNoKlk— المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) November 15, 2026
التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية. https://t.co/yrAyWXnNt4— المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) November 15, 2026