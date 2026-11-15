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    Səudiyyə Ərəbistanı səmasında husilərin raket və PUA-ları vurulub

    Digər ölkələr
    • 15 noyabr, 2026
    • 06:24
    Səudiyyə Ərəbistanı səmasında husilərin raket və PUA-ları vurulub

    Səudiyyə Ərəbistanının hava hücumundan müdafiə qüvvələri husilər tərəfindən Ər-Riyad istiqamətində buraxılmış iki ballistik raketi və ölkənin şərqində iki pilotsuz uçuş aparatını (PUA) ələ keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə koalisiyanın rəsmisi Türki əl-Maliki "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    "HHM qüvvələri husilər tərəfindən Ər-Riyad istiqamətində buraxılmış iki ballistik raketi ələ keçirərək məhv edib", - bəyanatda deyilir.

    Bundan qısa müddət əvvəl Səudiyyə paytaxtında hava həyəcanı elan edib.

    Bundan başqa, koalisiya krallığın şərq hissəsində iki PUA-nın məhv edildiyini bildirib.

    Xəsarət alanlar və dağıntılar barədə məlumat daxil olmayıb.

    Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) Ballistik raket Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı Ənsar Allah hərəkatı (Husilər)
    В Саудовской Аравии сбили две баллистические ракеты и два беспилотника
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