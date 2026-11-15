Səudiyyə Ərəbistanı səmasında husilərin raket və PUA-ları vurulub
- 15 noyabr, 2026
- 06:24
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Səudiyyə Ərəbistanının hava hücumundan müdafiə qüvvələri husilər tərəfindən Ər-Riyad istiqamətində buraxılmış iki ballistik raketi və ölkənin şərqində iki pilotsuz uçuş aparatını (PUA) ələ keçirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə koalisiyanın rəsmisi Türki əl-Maliki "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.
"HHM qüvvələri husilər tərəfindən Ər-Riyad istiqamətində buraxılmış iki ballistik raketi ələ keçirərək məhv edib", - bəyanatda deyilir.
Bundan qısa müddət əvvəl Səudiyyə paytaxtında hava həyəcanı elan edib.
Bundan başqa, koalisiya krallığın şərq hissəsində iki PUA-nın məhv edildiyini bildirib.
Xəsarət alanlar və dağıntılar barədə məlumat daxil olmayıb.
التحالف: الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض. https://t.co/95NUYNoKlk— المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) November 15, 2026