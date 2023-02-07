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ANAMA и ПРООН запустили совместный проект по разминированию освобожденных территорий

ANAMA и ПРООН запустили совместный проект по разминированию освобожденных территорий Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA) и Программа развития ООН (ПРООН) запустили совместный проект по "Поддержке расширения возможностей Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) по безопасному возвращению бывших вынужденны
Карабах
7 февраля 2023 г. 14:37
ANAMA и ПРООН запустили совместный проект по разминированию освобожденных территорий

Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA) и Программа развития ООН (ПРООН) запустили совместный проект по "Поддержке расширения возможностей Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) по безопасному возвращению бывших вынужденных беженцев".

Как передает Report, соответствующий документ о реализации проекта подписан сегодня в Шуше исполняющим обязанности постоянного представителя ПРООН в Азербайджане Нуно Кейросом и председателем правления ANAMA Вугаром Сулеймановым.

Как ожидается, данный проект позволит укрепить и расширить институциональный потенциал ANAMA в области стратегии и управления данными. Он направлен на объединение усилий по разминированию освобожденных территорий для ускорения процесса возвращения туда бывших вынужденных переселенцев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоANAMA və BMTİP azad edilmiş ərazilərin minalardan təmizlənməsi üçün birgə layihəyə başlayıb

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