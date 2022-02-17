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Испанский путешественник: Очень печально видеть все последствия оккупации

Испанский путешественник: Очень печально видеть все последствия оккупации Природа Кяльбаджарского района очень красива, вид гор Кяльбаджара завораживает.
Карабах
17 февраля 2022 г. 16:29
Испанский путешественник: Очень печально видеть все последствия оккупации

Природа Кяльбаджарского района очень красива, вид гор Кяльбаджара завораживает.

Об этом Report заявил испанский путешественник Антонио Агиляр Ортин (Antonio Aguilar Ortin), находящийся с визитом на освобожденных территориях Азербайджана в составе группы известных путешественников из 21 страны.

"Очень печально видеть как недавняя история отразились на жизни людей, а также все последствия произошедшего. Мы также пытаемся узнать планы на будущее на этих территориях, а также что об этом думают люди", - заявил Ортин, рассказывая о впечатлениях от поездки.

16 февраля начался трехдневный визит известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана. В рамках визита они ознакомятся с историческими и культурными памятниками на этих территориях, с разрушениями, совершенными армянами в период оккупации, а также с работами по восстановлению инфраструктуры.

Накануне они посетили города Шуша и Агдам, и сегодня побывали в Кяльбаджаре и Лачыне.

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Версия на азербайджанском языке İspaniyalı səyyah: “İşğalın fəsadlarını görmək çox kədərlidir”
Версия на английском языке Spanish traveler: Very sad to see all consequences of occupation

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