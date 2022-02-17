Испанский путешественник: Очень печально видеть все последствия оккупации

Природа Кяльбаджарского района очень красива, вид гор Кяльбаджара завораживает.

Природа Кяльбаджарского района очень красива, вид гор Кяльбаджара завораживает.

Об этом Report заявил испанский путешественник Антонио Агиляр Ортин (Antonio Aguilar Ortin), находящийся с визитом на освобожденных территориях Азербайджана в составе группы известных путешественников из 21 страны.

"Очень печально видеть как недавняя история отразились на жизни людей, а также все последствия произошедшего. Мы также пытаемся узнать планы на будущее на этих территориях, а также что об этом думают люди", - заявил Ортин, рассказывая о впечатлениях от поездки.

16 февраля начался трехдневный визит известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана. В рамках визита они ознакомятся с историческими и культурными памятниками на этих территориях, с разрушениями, совершенными армянами в период оккупации, а также с работами по восстановлению инфраструктуры.

Накануне они посетили города Шуша и Агдам, и сегодня побывали в Кяльбаджаре и Лачыне.