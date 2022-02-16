Известные путешественники из 21 страны посещают освобожденные территории Азербайджана

Начался визит делегации известных путешественников из 21 страны на освобожденные территории Азербайджана.
Как передает Report, в ходе трехдневной поездки они посетят освобожденные земли по маршруту Физули-Шуша-Агдам-Кельбаджар-Лачинский коридор-Губадлы-Зангилан.
В рамках визита зарубежные путешественники ознакомятся с историческими и культурными памятниками на этих территориях, а также с разрушениями, совершенными армянами в период оккупации. Они также смогут увидеть, как восстанавливаются эти земли после освобождения.