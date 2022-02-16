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Известные путешественники из 21 страны посещают освобожденные территории Азербайджана

Известные путешественники из 21 страны посещают освобожденные территории Азербайджана Начался визит делегации известных путешественников из 21 страны на освобожденные территории Азербайджана.
Карабах
16 февраля 2022 г. 10:17
Известные путешественники из 21 страны посещают освобожденные территории Азербайджана

Начался визит делегации известных путешественников из 21 страны на освобожденные территории Азербайджана.

Как передает Report, в ходе трехдневной поездки они посетят освобожденные земли по маршруту Физули-Шуша-Агдам-Кельбаджар-Лачинский коридор-Губадлы-Зангилан.

В рамках визита зарубежные путешественники ознакомятся с историческими и культурными памятниками на этих территориях, а также с разрушениями, совершенными армянами в период оккупации. Они также смогут увидеть, как восстанавливаются эти земли после освобождения.

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Версия на английском языке Famous travelers from 21 countries visit Azerbaijan's liberated territories
Версия на азербайджанском языке Dünyanın 21 ölkəsindən olan tanınmış səyahətçilər Qarabağda səfərdədir

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