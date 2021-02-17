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Французский скульптор: Я зол на Макрона за проармянскую позицию

Французский скульптор: Я зол на Макрона за проармянскую позицию Армяне ненавидят меня за произведения, посвященные Ходжалинскому геноциду
Карабах
17 февраля 2021 г. 13:56
Французский скульптор: Я зол на Макрона за проармянскую позицию
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"Поздравляю весь азербайджанский народ с победой".

Об этом французскому бюро Report заявил французский художник-скульптор Рено Балсанже (Reno Baltzinger).

Р.Балсанже отметил, что настало время вернуть Нагорному Карабаху его традиционный, старинный дух: "Эта Отечественная война – большая победа азербайджанского народа. Беженцы смогут вновь вернуться на свои земли. Естественно, для этого имеется большая необходимость в новых строениях на освобождённых от оккупации территориях. История Нагорного Карабаха древняя. Настало время, чтобы Азербайджан вернул Нагорному Карабаху его традиционный дух. Разрушенные врагом старинные здания, памятники должны быть восстановлены. Однако следует воздвигать и новые современные здания – символ этой победы. Потому что в достижении этой победы сыграл роль каждый азербайджанец. Весь азербайджанский народ участвовал в этой сложной работе. Президенту Азербайджана удалось в очень короткие сроки завершить эту войну победой".

По словам Р.Балсанже, он всегда верил в урегулирование нагорно-карабахского конфликта: "Я начал создавать свои работы, посвященные Карабаху, в частности, Ходжалинскому геноциду, беженцам с 2012 года. Я автор около 70 художественных произведений на эту тему. Для этого, будучи в Баку, встречался с беженцами из Ходжалы, долго говорил с ними. Многие говорили, что нагорно-карабахский конфликт не разрешится. Однако я был уверен, что ситуация не будет оставаться так долго в подвешенном состоянии, начнется война. К тому же с обеих сторон было сильное давление друг на друга.

Французский скульптор-художник подчеркнул, что Азербайджан - один из немногочисленных государств, требующих свое по праву: "Сейчас в мире практически не встретишь такого, чтобы маленькое государство требовало своего по праву, это редкость. А Азербайджан требовал и одержал победу. Армению поддержали многие государства, в том числе Франция. Я очень зол на президента своей страны за проявленную проармянскую позицию во время конфликта. Во Франции функционирует армянская диаспора, насчитывающая 6 000 человек. Армяне ненавидят меня за произведения, посвященные Ходжалинскому геноциду".

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Версия на азербайджанском языке Fransalı heykəltəraş-rəssam: "Ermənipərəst mövqeyinə görə Makrona qəzəbliyəm"

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