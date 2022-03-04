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Эмин Гусейнов: Ознакомили UN-HABITAT с последствиями урбицида в Агдаме

Эмин Гусейнов: Ознакомили UN-HABITAT с последствиями урбицида в Агдаме Делегация во главе с исполнительным директором Программы Организации Объединенных Наций (ООН) по содействию устойчивому развитию населенных пунктов (UN-HABITAT) Маймуной Мохд Шариф своими глазами увидела последствия урбицида в Агдаме и ознакомилась с пров
Карабах
4 марта 2022 г. 15:23
Эмин Гусейнов: Ознакомили UN-HABITAT с последствиями урбицида в Агдаме
Эмин Гусейнов

Делегация во главе с исполнительным директором Программы Организации Объединенных Наций (ООН) по содействию устойчивому развитию населенных пунктов (UN-HABITAT) Маймуной Мохд Шариф своими глазами увидела последствия урбицида в Агдаме и ознакомилась с проводимыми там восстановительными работами.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов.

По его словам, UN-HABITAT было интересно ознакомиться с нынешней ситуацией на освобожденных территориях и с работами по реконструкции, проводимыми правительством Азербайджана в области городского планирования.

"Мы объяснили подход правительства Азербайджана к процессу восстановления, а также обменялись мнениями по вопросам, в которых этим организациям может быть полезен опыт Азербайджана. Надеюсь, что этот визит будет для них полезен", - заявил Э. Гусейнов.

Напомним, исполнительный директор Программы Организации Объединенных Наций (ООН) по содействию устойчивому развитию населенных пунктов Маймуна Мохд Шариф прибыла в Азербайджан. В ходе трехдневного визита она проведет ряд встреч с официальными лицами страны, а сегодня возглавляемая ею делегация посетила Агдамский район.

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Версия на азербайджанском языке Emin Hüseynov: "UN-HABITAT Ağdamdakı dağıntılarla tanış edildi"
Версия на английском языке Azerbaijan briefs UN-HABITAT on consequences of urbicide in Aghdam

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