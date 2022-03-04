Эмин Гусейнов: Ознакомили UN-HABITAT с последствиями урбицида в Агдаме

Делегация во главе с исполнительным директором Программы Организации Объединенных Наций (ООН) по содействию устойчивому развитию населенных пунктов (UN-HABITAT) Маймуной Мохд Шариф своими глазами увидела последствия урбицида в Агдаме и ознакомилась с пров

Делегация во главе с исполнительным директором Программы Организации Объединенных Наций (ООН) по содействию устойчивому развитию населенных пунктов (UN-HABITAT) Маймуной Мохд Шариф своими глазами увидела последствия урбицида в Агдаме и ознакомилась с проводимыми там восстановительными работами.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов.

По его словам, UN-HABITAT было интересно ознакомиться с нынешней ситуацией на освобожденных территориях и с работами по реконструкции, проводимыми правительством Азербайджана в области городского планирования.

"Мы объяснили подход правительства Азербайджана к процессу восстановления, а также обменялись мнениями по вопросам, в которых этим организациям может быть полезен опыт Азербайджана. Надеюсь, что этот визит будет для них полезен", - заявил Э. Гусейнов.

Напомним, исполнительный директор Программы Организации Объединенных Наций (ООН) по содействию устойчивому развитию населенных пунктов Маймуна Мохд Шариф прибыла в Азербайджан. В ходе трехдневного визита она проведет ряд встреч с официальными лицами страны, а сегодня возглавляемая ею делегация посетила Агдамский район.