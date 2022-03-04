Исполнительный директор UN-HABITAT прибыла в Агдамский район

Начался визит исполнительного директора Программы Организации Объединенных Наций (ООН) по содействию устойчивому развитию населенных пунктов (UN-HABITAT) Маймуны Мохд Шариф в Агдамский район.

Делегация во главе с исполнительным директором Программы Организации Объединенных Наций (ООН) по содействию устойчивому развитию населенных пунктов (UN-HABITAT) Маймуной Мохд Шариф прибыла в Агдамский район.

Как сообщает Report, в ходе поездки в Агдам Маймуна Мохд Шариф ознакомится с работами по реконструкции, проводимыми правительством Азербайджана в области городского планирования.

Напомним, исполнительный директор Программы Организации Объединенных Наций (ООН) по содействию устойчивому развитию населенных пунктов Маймуна Мохд Шариф прибыла в Азербайджан. В ходе трехдневного визита она проведет ряд встреч с официальными лицами страны.