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Исполнительный директор UN-HABITAT прибыла в Агдамский район

Исполнительный директор UN-HABITAT прибыла в Агдамский район Начался визит исполнительного директора Программы Организации Объединенных Наций (ООН) по содействию устойчивому развитию населенных пунктов (UN-HABITAT) Маймуны Мохд Шариф в Агдамский район.
Внешняя политика
4 марта 2022 г. 11:32
Исполнительный директор UN-HABITAT прибыла в Агдамский район

Делегация во главе с исполнительным директором Программы Организации Объединенных Наций (ООН) по содействию устойчивому развитию населенных пунктов (UN-HABITAT) Маймуной Мохд Шариф прибыла в Агдамский район.

Как сообщает Report, в ходе поездки в Агдам Маймуна Мохд Шариф ознакомится с работами по реконструкции, проводимыми правительством Азербайджана в области городского планирования.

Напомним, исполнительный директор Программы Организации Объединенных Наций (ООН) по содействию устойчивому развитию населенных пунктов Маймуна Мохд Шариф прибыла в Азербайджан. В ходе трехдневного визита она проведет ряд встреч с официальными лицами страны.

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Версия на английском языке UN-Habitat executive-director arrives in Aghdam
Версия на азербайджанском языке ФотоBMT-nin Məskunlaşma Proqramının nümayəndə heyəti Ağdamda səfərdədir

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