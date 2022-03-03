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Директор Программы ООН по населенным пунктам едет в Азербайджан

Директор Программы ООН по населенным пунктам едет в Азербайджан Исполнительный директор Программы Организации Объединенных Наций (ООН) по содействию устойчивому развитию населенных пунктов (UN-HABITAT) Маймуна Мохд Шариф в пятницу посетит Азербайджан с целью продвижения инклюзивного, безопасного, устойчивого и стабиль
Внутренняя политика
3 марта 2022 г. 15:21
Директор Программы ООН по населенным пунктам едет в Азербайджан

Исполнительный директор Программы Организации Объединенных Наций (ООН) по содействию устойчивому развитию населенных пунктов (UN-HABITAT) Маймуна Мохд Шариф в пятницу посетит Азербайджан с целью продвижения инклюзивного, безопасного, устойчивого и стабильного городского развития в стране, а также укрепления связей с UN-HABITAT.

Как сообщает Report, визит Шариф совпадает с проведением 5-го Этноспортивного форума, посвященного возрождению традиционных видов спорта.

В ходе трехдневного визита Маймуна Мохд Шариф проведет двусторонние переговоры с президентом Ильхамом Алиевым. Также она встретися с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым, министром экономики Микаилом Джаббаровым, министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым, министром молодежи и спорта Фаридом Гаибовым, председателем Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анаром Гулиевым и другими правительственными чиновниками.

Исполнительный директор UN-HABITAT посетит Агдам, где ознакомится с работами по реконструкции, проводимыми правительством Азербайджана в области городского планирования.

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Версия на английском языке ФотоUN-Habitat executive-director to visit Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоBMT-nin Məskunlaşma Proqramının direktoru Azərbaycana gəlir

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