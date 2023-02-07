Султан Гаджиев: Азербайджан добился большого прогресса в процессе восстановления и реконструкции

Подписанный сегодня проект однозначно свидетельствует о том, что Азербайджан получил международную поддержку в процессе разминирования.

Подписанный сегодня проект однозначно свидетельствует о том, что Азербайджан получил международную поддержку в процессе разминирования.

Как сообщает Report, об этом заместитель руководителя Межведомственного центра координационного штаба по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий Султан Гаджиев заявил журналистам в Шуше.

"Азербайджан, как обычно, рассчитывает на собственные возможности. Азербайджан добился большого прогресса в общих процессах восстановления и реконструкции, а также в разминировании, которое является их частью. Результаты очевидны. Руководство Азербайджана постоянно подчеркивает важность международного сотрудничества. Мы надеемся, что это сотрудничество будет продолжаться эффективно, и что бывшие вынужденные переселенцы благополучно смогут вернуться на свою землю после многолетней тоски", - заявил С. Гаджиев.