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Султан Гаджиев: Азербайджан добился большого прогресса в процессе восстановления и реконструкции

Султан Гаджиев: Азербайджан добился большого прогресса в процессе восстановления и реконструкции Подписанный сегодня проект однозначно свидетельствует о том, что Азербайджан получил международную поддержку в процессе разминирования.
Карабах
7 февраля 2023 г. 15:42
Султан Гаджиев: Азербайджан добился большого прогресса в процессе восстановления и реконструкции

Подписанный сегодня проект однозначно свидетельствует о том, что Азербайджан получил международную поддержку в процессе разминирования.

Как сообщает Report, об этом заместитель руководителя Межведомственного центра координационного штаба по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий Султан Гаджиев заявил журналистам в Шуше.

"Азербайджан, как обычно, рассчитывает на собственные возможности. Азербайджан добился большого прогресса в общих процессах восстановления и реконструкции, а также в разминировании, которое является их частью. Результаты очевидны. Руководство Азербайджана постоянно подчеркивает важность международного сотрудничества. Мы надеемся, что это сотрудничество будет продолжаться эффективно, и что бывшие вынужденные переселенцы благополучно смогут вернуться на свою землю после многолетней тоски", - заявил С. Гаджиев.

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Версия на английском языке Sultan Hajiyev: Azerbaijan made great progress in restoration & reconstruction
Версия на азербайджанском языке Sultan Hacıyev: “Azərbaycan bərpa və yenidənqurma proseslərində böyük tərəqqiyə nail olub”

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