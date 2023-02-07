Султан Гаджиев: Проект с ПРООН по разминированию говорит об укреплении партнерства с Азербайджаном

Совместный проект ANAMA c Программой развития ООН (ПРООН) по разминированию свидетельствует об укреплении партнерства Азербайджана с этой международной структурой.

Совместный проект ANAMA c Программой развития ООН (ПРООН) по разминированию свидетельствует об укреплении партнерства Азербайджана с этой международной структурой.

Как сообщает Report, об этом заместитель руководителя Межведомственного центра координационного штаба по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий Султан Гаджиев заявил в Шуше на организованной Программой Развития ООН (ПРООН) и ANAMA конференции по разминированию.

"Азербайджан рассматривает процесс разминирования как неотъемлемую часть процесса развития Карабахского региона", - отметил он.

Сам процесс восстановления освобожденных территорий происходит быстро, правительство использует ресурсы и потенциал на национальном уровне, сказал С. Гаджиев, добавив, что ANAMA является полностью функциональной и эффективной структурой.

"Азербайджан полон решимости восстановить эти земли, сделать так, чтобы сюда смогли вернуться все те, что когда-то жили здесь и были вынуждены уехать и провести 30 лет своей жизни, стремясь вернуться обратно", - подчеркнул он.

В заключение Султан Гаджиев поблагодарил международных партнеров за помощь в этом процессе.