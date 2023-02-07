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Султан Гаджиев: Проект с ПРООН по разминированию говорит об укреплении партнерства с Азербайджаном

Султан Гаджиев: Проект с ПРООН по разминированию говорит об укреплении партнерства с Азербайджаном Совместный проект ANAMA c Программой развития ООН (ПРООН) по разминированию свидетельствует об укреплении партнерства Азербайджана с этой международной структурой.
Карабах
7 февраля 2023 г. 13:40
Султан Гаджиев: Проект с ПРООН по разминированию говорит об укреплении партнерства с Азербайджаном

Совместный проект ANAMA c Программой развития ООН (ПРООН) по разминированию свидетельствует об укреплении партнерства Азербайджана с этой международной структурой.

Как сообщает Report, об этом заместитель руководителя Межведомственного центра координационного штаба по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий Султан Гаджиев заявил в Шуше на организованной Программой Развития ООН (ПРООН) и ANAMA конференции по разминированию.

"Азербайджан рассматривает процесс разминирования как неотъемлемую часть процесса развития Карабахского региона", - отметил он.

Сам процесс восстановления освобожденных территорий происходит быстро, правительство использует ресурсы и потенциал на национальном уровне, сказал С. Гаджиев, добавив, что ANAMA является полностью функциональной и эффективной структурой.

"Азербайджан полон решимости восстановить эти земли, сделать так, чтобы сюда смогли вернуться все те, что когда-то жили здесь и были вынуждены уехать и провести 30 лет своей жизни, стремясь вернуться обратно", - подчеркнул он.

В заключение Султан Гаджиев поблагодарил международных партнеров за помощь в этом процессе.

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Версия на английском языке Sultan Hajiyev: Project with UNDP on demining speaks of strengthening partnership with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Sultan Hacıyev: “BMTİP ilə minatəmizləmə üzrə birgə layihə tərəfdaşlığımızın möhkəmlənməsinin sübutudur”

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