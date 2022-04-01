Глава ANAMA: Международная конференция по разминированию в Баку прошла плодотворно

В Баку завершила работу международная конференция на тему "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития".

В Баку завершила работу международная конференция на тему "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов.

"Это была плодотворная конференция, в рамках нее состоялся широкий обмен мнениями, были вынесены предложения, которые найдут свое отражение в итоговом документе мероприятия", - заявил Вугар Сулейманов.

Также, по его словам, в рамках конференции ANAMA подписала протоколы о намерениях развития сотрудничества с четырьмя организациями. "Основываясь на этих документах, мы определим направления сотрудничества в будущем", добавил Сулейманов.

Конференция охватила такие темы, как совершенствование механизмов сотрудничества для активизации глобальных усилий по разминированию, совместное участие в этом процессе правительственных организаций, международной общественности, частного сектора и гражданского общества, применение передового опыта, инновационных методов и технологических новшеств.

В ней приняли участие около 120 участников из 30 стран мира, в том числе 20 должностных лиц структур, специализирующихся в области разминирования, из Великобритании, Сербии, Швейцарии, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Анголы, Камбоджи, Иордании, Судана и др. Среди участников были также члены парламентов зарубежных стран, представители международных организаций и посольств.