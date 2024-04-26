Завершились публичные слушания по иску Азербайджана против Армении в Международном суде ООН

Сегодня в Гааге завершились публичные слушания по делу о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в рамках иска, поданного Азербайджаном против Армении.

Сегодня в Гааге завершились публичные слушания по делу о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в рамках иска, поданного Азербайджаном против Армении.

Как передает Report со ссылкой на сообщение Международного суда ООН (ICJ), судьи теперь приступили к обсуждению.

Решение суда по предварительным возражениям будет вынесено на открытом заседании, дата которого будет объявлена в установленном порядке.

Азербайджан в своих аргументах обратился к суду с просьбой отклонить каждое из предварительных возражений, выдвинутых Арменией в своем окончательном представлении от 24 апреля 2024 года, на том основании, что ни одно из них не является обоснованным возражением против юрисдикции суда или приемлемости требований Азербайджана.

В качестве альтернативы, представители Азербайджана попросили суд отклонить каждое из этих предварительных возражений на том основании, что каждое из них поднимает вопросы, которые относятся к рассмотрению дела по существу.