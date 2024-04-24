Айдын Керимов: Возвращение жителей в Шушу начнется в следующем месяце

В следующем месяце начнется возвращение бывших вынужденных переселенцев в город Шуша.

В следующем месяце начнется возвращение бывших вынужденных переселенцев в город Шуша.

Как сообщает Report, об этом специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов заявил на панельной дискуссии на тему "Устойчивое развитие в Карабахе" в рамках проходящей в Лачыне международной конференции с участием экспертов из 30 стран.

"Рад сообщить, что в следующем месяце мы будем приветствовать первую группу бывших вынужденных переселенцев, которые вернутся в свой родной город после более чем 30-летнего отсутствия. Новый жилой квартал обеспечит жильем 370 семей бывших вынужденных переселенцев.

Вместе с этим комплексом наша цель на конец 2026 года - построить 110 жилых зданий. Это будут четырех-, пяти- или шестиэтажные здания, что позволит нам разместить около 8 000 человек. Все эти здания будут построены по новым стандартам теплоизоляции, что позволит значительно повысить их энергоэффективность", - сказал А. Керимов.