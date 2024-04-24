Айдын Керимов: Шуша станет первым городом в Карабахе, где будут действовать электробусы

Шуша будет первым городом в Карабахе, где будут оперировать электро автобусы.

Шуша будет первым городом в Карабахе, где будут действовать электробусы.

Как сообщает Report, об этом специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов заявил на панельной дискуссии на тему "Устойчивое развитие в Карабахе" в рамках проходящей в Лачыне международной конференции с участием экспертов из 30 стран.

По его словам, данные автобусы производятся в Гяндже в сотрудничестве с партнерами из Беларуси.

"Шуша уже получила четыре таких автобуса. Они полностью электрические, и очень хорошо зарекомендовали себя в условиях местного горного ландшафта. Так что это будет нашим нововведением в системе городского общественного транспорта. В следующем месяце автобусы будут введены в эксплуатацию", - сказал Айдын Керимов.

По его словам, в рамках достижения Целей устойчивых развития в городе Шуша также будут созданы велосипедные дорожки.