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Айдын Керимов: Шуша станет первым городом в Карабахе, где будут действовать электробусы

Айдын Керимов: Шуша станет первым городом в Карабахе, где будут действовать электробусы Шуша будет первым городом в Карабахе, где будут оперировать электро автобусы.
Инфраструктура
24 апреля 2024 г. 13:11
Айдын Керимов: Шуша станет первым городом в Карабахе, где будут действовать электробусы

Шуша будет первым городом в Карабахе, где будут действовать электробусы.

Как сообщает Report, об этом специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов заявил на панельной дискуссии на тему "Устойчивое развитие в Карабахе" в рамках проходящей в Лачыне международной конференции с участием экспертов из 30 стран.

По его словам, данные автобусы производятся в Гяндже в сотрудничестве с партнерами из Беларуси.

"Шуша уже получила четыре таких автобуса. Они полностью электрические, и очень хорошо зарекомендовали себя в условиях местного горного ландшафта. Так что это будет нашим нововведением в системе городского общественного транспорта. В следующем месяце автобусы будут введены в эксплуатацию", - сказал Айдын Керимов.

По его словам, в рамках достижения Целей устойчивых развития в городе Шуша также будут созданы велосипедные дорожки.

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Версия на азербайджанском языке Aydın Kərimov: Şuşa Qarabağda elektrik avtobuslarının fəaliyyət göstərdiyi ilk şəhər olacaq
Версия на английском языке Aydin Karimov: Azerbaijan’s Shusha to become first city in Karabakh to activate fully electric buses

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