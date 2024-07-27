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Чарльз Вейли: Минная угроза - препятствие для быстрого развития Карабаха

Чарльз Вейли: Минная угроза - препятствие для быстрого развития Карабаха Минная угроза является серьезным препятствием для быстрого развития Карабаха.
Карабах
27 июля 2024 г. 13:03
Чарльз Вейли: Минная угроза - препятствие для быстрого развития Карабаха

Минная угроза является серьезным препятствием для быстрого развития Карабаха.

Об этом Report заявил глава группы международных путешественников MTP Чарльз Вейли.

По его словам, мины в Азербайджане представляют серьезную проблему для страны, мешающую развитию.

"Эта проблема мешает быстрому развитию Карабаха, приходится выделять много средств на ее решение. Я хотел бы, чтобы международное сообщество помогло Азербайджану с решением проблемы минного загрязнения", - сказал он.

Напомним, делегация международных путешественников в составе 35 человек находится с визитом на освобожденных территориях Азербайджана. Сегодня они посетили Худаферинский мост в Джебраильском районе и наблюдали за процессом обезвреживания мин в Физулинском районе.

Поездка организована всемирно известной организацией MTP (Most traveled People).

За последние 4 года более 360 международных путешественников из почти 50 стран посетили освобожденные территории Азербайджана. Визит этой группы, возглавляемой путешественником Чарльзом Вейли, станет 11-ым по счету.

В этой поездке принимают участие путешественники из 13 стран - США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Норвегии, Швеции, Португалии, Филиппин, Польши, Венгрии и др.

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Версия на азербайджанском языке ФотоÇarlz Veyli: Mina təhlükəsi Qarabağın sürətli inkişafına ciddi maneədir

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