Чарльз Вейли: Минная угроза - препятствие для быстрого развития Карабаха

Минная угроза является серьезным препятствием для быстрого развития Карабаха.

Минная угроза является серьезным препятствием для быстрого развития Карабаха.

Об этом Report заявил глава группы международных путешественников MTP Чарльз Вейли.

По его словам, мины в Азербайджане представляют серьезную проблему для страны, мешающую развитию.

"Эта проблема мешает быстрому развитию Карабаха, приходится выделять много средств на ее решение. Я хотел бы, чтобы международное сообщество помогло Азербайджану с решением проблемы минного загрязнения", - сказал он.

Напомним, делегация международных путешественников в составе 35 человек находится с визитом на освобожденных территориях Азербайджана. Сегодня они посетили Худаферинский мост в Джебраильском районе и наблюдали за процессом обезвреживания мин в Физулинском районе.

Поездка организована всемирно известной организацией MTP (Most traveled People).

За последние 4 года более 360 международных путешественников из почти 50 стран посетили освобожденные территории Азербайджана. Визит этой группы, возглавляемой путешественником Чарльзом Вейли, станет 11-ым по счету.

В этой поездке принимают участие путешественники из 13 стран - США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Норвегии, Швеции, Португалии, Филиппин, Польши, Венгрии и др.