Чарльз Вейли: Минная угроза - препятствие для быстрого развития Карабаха

Минная угроза является серьезным препятствием для быстрого развития Карабаха.
Об этом Report заявил глава группы международных путешественников MTP Чарльз Вейли.
По его словам, мины в Азербайджане представляют серьезную проблему для страны, мешающую развитию.
"Эта проблема мешает быстрому развитию Карабаха, приходится выделять много средств на ее решение. Я хотел бы, чтобы международное сообщество помогло Азербайджану с решением проблемы минного загрязнения", - сказал он.
Напомним, делегация международных путешественников в составе 35 человек находится с визитом на освобожденных территориях Азербайджана. Сегодня они посетили Худаферинский мост в Джебраильском районе и наблюдали за процессом обезвреживания мин в Физулинском районе.
Поездка организована всемирно известной организацией MTP (Most traveled People).
За последние 4 года более 360 международных путешественников из почти 50 стран посетили освобожденные территории Азербайджана. Визит этой группы, возглавляемой путешественником Чарльзом Вейли, станет 11-ым по счету.
В этой поездке принимают участие путешественники из 13 стран - США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Норвегии, Швеции, Португалии, Филиппин, Польши, Венгрии и др.