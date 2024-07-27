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Лакшми Партасарати: Международное сообщество должно объединиться для решения минной проблемы

Лакшми Партасарати: Международное сообщество должно объединиться для решения минной проблемы Международное сообщество должно объединиться для решения минной проблемы.
Карабах
27 июля 2024 г. 13:18
Лакшми Партасарати: Международное сообщество должно объединиться для решения минной проблемы

Международное сообщество должно объединиться для решения минной проблемы.

Об этом Report сказала путешественница из США Лакшми Партасарати (Lakshmi Parthasarathy).

Она отметила, что Азербайджан идет по верному пути, привлекая внимание международной общественности к проблеме мин на освобожденных территориях.

"Я побывала во многих столкнувшихся с минной проблемой странах. Международному сообществу необходимо объединиться для решения этой проблемы", - сказала Партасарати.

Касаясь поездки в Карабах и Восточный Зангезур, путешественница сказала, что тур был запоминающимся: "Это были замечательные несколько дней. Я никогда раньше не была в Азербайджане, он прекрасен, а люди здесь очень гостеприимные. В будущем хочу вновь посетить Азербайджана и остаться здесь подольше".

Напомним, что делегация международных путешественников в составе 35 человек находится с визитом на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Сегодня они также посетили Худаферинский мост в Джебраильском районе.

Поездка организована всемирно известной организацией MTP (Most traveled People).

За последние 4 года более 360 международных путешественников из почти 50 стран посетили освобожденные территории Азербайджана. Визит этой группы, возглавляемой путешественником Чарльзом Вейли, станет 11-ым по счету.

В этой поездке принимают участие путешественники из 13 стран - США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Норвегии, Швеции, Португалии, Филиппин, Польши, Венгрии и др.

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