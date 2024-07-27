О нас

Путешественница из России: У освобожденных территорий Азербайджана большой туристический потенциал

Путешественница из России: У освобожденных территорий Азербайджана большой туристический потенциал Приятно видеть, как активно идет строительство в Карабахском регионе Азербайджана, и он развивается быстрыми темпами.
Карабах
27 июля 2024 г. 10:56
Путешественница из России: У освобожденных территорий Азербайджана большой туристический потенциал

Приятно видеть, как активно идет строительство в Карабахском регионе Азербайджана, и он развивается быстрыми темпами.

Об этом Report в Джебраиле сказала путешественница из России Анна Завьялова.

По ее словам, у освобожденных территорий есть большой туристический потенциал.

"Здесь много городов с богатой историей, например, та же Шуша. Худаферин, как я понимаю, тоже очень древний мост. Естественно, что у этих мест есть большой туристический потенциал", - сказала Завьялова.

Путешественница также призвала защищать исторические памятники от вандализма.

Говоря о развитии региона в будущем, Завьялова отметила, что хотела бы видеть, как сюда возвращаются местные жители.

Напомним, делегация международных путешественников в составе 35 человек находится с визитом на освобожденных территориях Азербайджана. Сегодня они посетили Худаферинский мост в Джебраильском районе.

Поездка организована всемирно известной организацией MTP (Most traveled People).

За последние 4 года более 360 международных путешественников из почти 50 стран посетили освобожденные территории Азербайджана. Визит этой группы, возглавляемой путешественником Чарльзом Вейли, станет 11-ым по счету.

В этой поездке принимают участие путешественники из 13 стран - США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Норвегии, Швеции, Португалии, Филиппин, Польши, Венгрии и др.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiyalı səyyah: Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinin böyük turizm potensialı var

Экслюзивные новости

Ведутся работы по увеличению мощности Южно-Кавказского газопровода
Ведутся работы по увеличению мощности Южно-Кавказского газопровода
26 июля 2024 г. 13:15
Министр: Сербия готова приложить все усилия для укрепления партнерства с Азербайджаном
Министр: Сербия готова приложить все усилия для укрепления партнерства с Азербайджаном
24 июля 2024 г. 15:53
Азербайджан не направил приглашение в ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами
Азербайджан не направил приглашение в ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами
23 июля 2024 г. 16:19
Теодора Георгиева: Значимость IGB для энергобезопасности Молдовы и Украины будет только расти
Теодора Георгиева: Значимость IGB для энергобезопасности Молдовы и Украины будет только расти
23 июля 2024 г. 11:00
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
16 июля 2024 г. 15:48
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
16 июля 2024 г. 13:42
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
15 июля 2024 г. 19:09
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
15 июля 2024 г. 17:57
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
15 июля 2024 г. 13:24
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
12 июля 2024 г. 17:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi