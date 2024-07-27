Путешественница из России: У освобожденных территорий Азербайджана большой туристический потенциал

Приятно видеть, как активно идет строительство в Карабахском регионе Азербайджана, и он развивается быстрыми темпами.

Приятно видеть, как активно идет строительство в Карабахском регионе Азербайджана, и он развивается быстрыми темпами.

Об этом Report в Джебраиле сказала путешественница из России Анна Завьялова.

По ее словам, у освобожденных территорий есть большой туристический потенциал.

"Здесь много городов с богатой историей, например, та же Шуша. Худаферин, как я понимаю, тоже очень древний мост. Естественно, что у этих мест есть большой туристический потенциал", - сказала Завьялова.

Путешественница также призвала защищать исторические памятники от вандализма.

Говоря о развитии региона в будущем, Завьялова отметила, что хотела бы видеть, как сюда возвращаются местные жители.

Напомним, делегация международных путешественников в составе 35 человек находится с визитом на освобожденных территориях Азербайджана. Сегодня они посетили Худаферинский мост в Джебраильском районе.

Поездка организована всемирно известной организацией MTP (Most traveled People).

За последние 4 года более 360 международных путешественников из почти 50 стран посетили освобожденные территории Азербайджана. Визит этой группы, возглавляемой путешественником Чарльзом Вейли, станет 11-ым по счету.

В этой поездке принимают участие путешественники из 13 стран - США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Норвегии, Швеции, Португалии, Филиппин, Польши, Венгрии и др.