Польский путешественник считает важным внесение Худаферинского моста в Список наследия ЮНЕСКО

Очень рад, что мне удалось увидеть Худаферинский мост.

Очень рад, что мне удалось увидеть Худаферинский мост.

Об этом Report в Джабраиле сказал путешественник из Польши Бартош Козик (Bartosz Kozik).

"Мы одни из первых туристов, которым удалось побывать здесь. Надеюсь, что весь мир сможет сделать то же самое, что и мы. Также хочу увидеть, как Худаферинский мост внесут в Список всемирного наследия ЮНЕСКО", - сказал Козик.

Напомним, делегация международных путешественников в составе 35 человек находится с визитом на освобожденных территориях Азербайджана. Сегодня они посетили Худаферинский мост в Джейбраильском районе.

Поездка организована всемирно известной организацией MTP (Most traveled People).

За последние 4 года более 360 международных путешественников из почти 50 стран посетили освобожденные территории Азербайджана. Визит этой группы, возглавляемой путешественником Чарльзом Вейли, станет 11-ым по счету.

В этой поездке принимают участие путешественники из 13 стран - США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Норвегии, Швеции, Португалии, Филиппин, Польши, Венгрии и др.