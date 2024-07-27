О нас

Международные путешественники наблюдали за процессом обезвреживания мин в Физулинском районе

Международные путешественники наблюдали за процессом обезвреживания мин в Физулинском районе Международные путешественники наблюдали за процессом обезвреживания азербайджанскими саперами мин, заложенных армянскими вооруженными силами в Карабахском регионе Азербайджана.
Карабах
27 июля 2024 г. 11:52
Международные путешественники наблюдали за процессом обезвреживания мин в Физулинском районе

Международные путешественники наблюдали за процессом обезвреживания азербайджанскими саперами мин, заложенных армянскими вооруженными силами в Карабахском регионе Азербайджана.

Как передает Report, путешественники в рамках визита на освобожденные территории Азербайджана прибыли в село Горадиз Физулинского района.

Представители азербайджанского Агентства по разминированию (ANAMA) рассказали гостям, как происходит гражданское разминирование освобожденных территорий, какое количество территорий уже расчистили и сколько работ еще предстоит.

Гостям также был продемонстрирован подрыв ранее обнаруженных и обезвреженных противотанковых мин.

Напомним, делегация международных путешественников в составе 35 человек находится с визитом на освобожденных территориях Азербайджана. Сегодня они также посетили Худаферинский мост в Джебраильском районе.

Поездка организована всемирно известной организацией MTP (Most traveled People).

За последние 4 года более 360 международных путешественников из почти 50 стран посетили освобожденные территории Азербайджана. Визит этой группы, возглавляемой путешественником Чарльзом Вейли, станет 11-ым по счету.

В этой поездке принимают участие путешественники из 13 стран - США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Норвегии, Швеции, Португалии, Филиппин, Польши, Венгрии и др.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq səyyahlar Füzuli rayonunda minaların zərərsizləşdirilməsi prosesini izləyib

Самое читаемое

Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена из президентской гонки
Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена из президентской гонки
24 июля 2024 г. 01:47
Народный артист Агададаш Агаев привлечен к уголовной ответственности
Народный артист Агададаш Агаев привлечен к уголовной ответственности
23 июля 2024 г. 19:20
Эрдоган: Признание двух государств - условие для урегулирования на Кипре
Эрдоган: Признание двух государств - условие для урегулирования на Кипре
20 июля 2024 г. 14:12
Агададашу Агаеву и охраннику клиники предъявлены обвинения после инцидента в Баку
Агададашу Агаеву и охраннику клиники предъявлены обвинения после инцидента в Баку
25 июля 2024 г. 16:59
Президент Азербайджана: Ради мира и освобождения наших территорий мне пришлось отбросить все свои личные эмоции
Президент Азербайджана: Ради мира и освобождения наших территорий мне пришлось отбросить все свои личные эмоции
20 июля 2024 г. 19:48
В Минобороны Азербайджана предупредили Армению: Будут приняты надлежащие ответные меры
В Минобороны Азербайджана предупредили Армению: Будут приняты надлежащие ответные меры
25 июля 2024 г. 17:20
Найден пропавший в Бинагадинском районе семилетний ребенок с аутизмом
Найден пропавший в Бинагадинском районе семилетний ребенок с аутизмом
25 июля 2024 г. 12:30
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
24 июля 2024 г. 12:29
В Баку изменена схема движения 7 автобусных маршрутов
В Баку изменена схема движения 7 автобусных маршрутов
26 июля 2024 г. 09:34
В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди и грозы
В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди и грозы
25 июля 2024 г. 12:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi