Международные путешественники наблюдали за процессом обезвреживания мин в Физулинском районе

Международные путешественники наблюдали за процессом обезвреживания азербайджанскими саперами мин, заложенных армянскими вооруженными силами в Карабахском регионе Азербайджана.

Международные путешественники наблюдали за процессом обезвреживания азербайджанскими саперами мин, заложенных армянскими вооруженными силами в Карабахском регионе Азербайджана.

Как передает Report, путешественники в рамках визита на освобожденные территории Азербайджана прибыли в село Горадиз Физулинского района.

Представители азербайджанского Агентства по разминированию (ANAMA) рассказали гостям, как происходит гражданское разминирование освобожденных территорий, какое количество территорий уже расчистили и сколько работ еще предстоит.

Гостям также был продемонстрирован подрыв ранее обнаруженных и обезвреженных противотанковых мин.

Напомним, делегация международных путешественников в составе 35 человек находится с визитом на освобожденных территориях Азербайджана. Сегодня они также посетили Худаферинский мост в Джебраильском районе.

Поездка организована всемирно известной организацией MTP (Most traveled People).

За последние 4 года более 360 международных путешественников из почти 50 стран посетили освобожденные территории Азербайджана. Визит этой группы, возглавляемой путешественником Чарльзом Вейли, станет 11-ым по счету.

В этой поездке принимают участие путешественники из 13 стран - США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Норвегии, Швеции, Португалии, Филиппин, Польши, Венгрии и др.